Dead by Daylight: Doomed Course – Neue Charaktere und Herausforderungen im Nebel

Dead by Daylight bleibt seinem Ruf als eines der unheimlichsten Horror-Videospiele treu und setzt mit dem neuen Kapitel Doomed Course einen aufregenden Kurswechsel. Nach dem Erfolg des letzten Kapitels All Things Wicked wagt sich das Team von Behaviour Interactive nun in unbekannte Gewässer. Die Erweiterung bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch zwei tiefgründige Charaktere, die den Nebel noch düsterer machen: die Hundegebieterin und Taurie Cain.

Die Hundegebieterin: Eine gefürchtete Jägerin mit einem treuen Begleiter

Die Hundegebieterin ist ein Charakter, der die Ära der Piraten und Freibeuter verkörpert, aber mit einer düsteren Wendung. Getrieben von einem unstillbaren Durst nach Rache, taucht sie im Auge des Sturms auf – einem symbolischen Ort des Chaos und der Zerstörung. Ihre Geschichte ist tragisch, denn wie viele andere, die sich diesem Kurs verschrieben haben, wurde auch sie von den Fängen des Sturms verschlungen.

Was die Hundegebieterin von anderen Killern unterscheidet, ist ihre treue Gefährtin: Snug, ein KI-gesteuerter Hund, der als erster seiner Art in Dead by Daylight auftritt. Snug kann Überlebende aufspüren und sie enttarnen, indem er sie im speziellen Hundegespür-Radius findet. Diese Partnerschaft zwischen der Hundegebieterin und ihrem Hund ist das Herzstück ihrer Kraft. Mit einem Fass-Befehl kann die Hundegebieterin Snug hinter Überlebenden herschicken und diese vorübergehend festhalten, was den Fluchtversuch der Überlebenden erheblich erschwert.

Neben Snug hat die Hundegebieterin drei charakterspezifische Talente, die sie zu einer furchteinflößenden Jägerin machen:

Alles erschütternder Donner : Ein knackiger Ausfallschritt, der ihr hilft, die Lücke zu ihrer Beute rasch zu schließen.

: Ein knackiger Ausfallschritt, der ihr hilft, die Lücke zu ihrer Beute rasch zu schließen. Geißelhaken: Gezackter Kompass : Nachdem ein Überlebender von einem Haken abgehängt wurde, zeigt der Generator mit dem größten Fortschritt.

: Nachdem ein Überlebender von einem Haken abgehängt wurde, zeigt der Generator mit dem größten Fortschritt. Kein Pardon: Überlebende, die sich selbst heilen, werden mit schwierigen Fähigkeitenchecks bombardiert und können für eine gewisse Zeit den Status „Gebrochen“ erhalten.

Die Hundegebieterin ist ein Killer, der sowohl mit Schnelligkeit als auch mit strategischer Raffinesse agiert – und wer hätte gedacht, dass ein Hund als Verbündeter so gefährlich sein könnte?

Taurie Cain: Eine Überlebende mit dunkler Vergangenheit

Im Gegensatz zu der unbarmherzigen Hundegebieterin bringt Taurie Cain einen neuen, aber nicht weniger düsteren Charakter in den Nebel. Sie war einst ein treues Mitglied der Schwarzen Klaue, einer fanatischen Sekte, die den Entitus verehrte und glaubte, er sei der Schlüssel zur Zukunft der Menschheit. Taurie war bereit, für ihre Sache zu töten, doch als sie beauftragt wurde, das Leben eines unschuldigen Mannes zu nehmen, geriet sie ins Wanken. Dies war der Moment, in dem sie den Nebel betrat und sich von ihrer Vergangenheit befreien wollte.

Taurie bringt drei einzigartige Talente mit:

Beschwörung: Tückische Krähen : Sie kann im Keller eine Beschwörung starten, die sie verletzt, aber gleichzeitig den Killer für alle Überlebenden sichtbar macht.

: Sie kann im Keller eine Beschwörung starten, die sie verletzt, aber gleichzeitig den Killer für alle Überlebenden sichtbar macht. Glatter Schnitt : Nach dem Heilen eines Überlebenden erhält sie den Status „Gebrochen“, kann jedoch mit ausreichend Überlebenszeit ihre Lebenspunkte wiederherstellen.

: Nach dem Heilen eines Überlebenden erhält sie den Status „Gebrochen“, kann jedoch mit ausreichend Überlebenszeit ihre Lebenspunkte wiederherstellen. Die Last schultern: Ein einmaliges Talent pro Prüfung, bei dem Taurie einem Überlebenden vom Haken hilft, während sie selbst eine Hakenstufe verliert und für kurze Zeit entblößt wird.

Taurie ist eine komplexe Überlebenskünstlerin, die sich den Herausforderungen des Nebels stellt und dabei ihre Vergangenheit immer wieder hinterfragt. Ihr Ziel ist es nicht nur zu überleben, sondern sich auch im düsteren Reich des Entitus einen Platz zu erkämpfen.

Die Doomed Course-Sammlung und neue Outfits

Mit Doomed Course werden nicht nur neue Charaktere eingeführt, sondern auch neue Outfits, die den Spielern einen tieferen Einblick in die Vergangenheit und die Persönlichkeit der Charaktere geben. Das seltene Outfit von Taurie zeigt sie in ihrer Rolle als Mitglied der Schwarzen Klaue, während die Hundegebieterin mit einem legendären Outfit erscheint, das einen weiteren ihrer treuen Hunde zeigt. Wer hätte gedacht, dass eine Hundegebieterin einen so furchterregenden Pudel führen würde?

Außerdem können Spieler die Junji Ito Kollektion entdecken, die legendäre Outfits für verschiedene Charaktere enthält, darunter „Die Künstlerin“ als Fräulein Fuchi und „Der Geist“ als Tomie Kawakami. Diese Kollektion verleiht dem Spiel einen zusätzlichen albtraumhaften Flair und lässt Fans von Junji Ito in eine Welt voller Horror eintauchen.