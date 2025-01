Die endlose Wartezeit auf Hollow Knight: Silksong – Wenn das Meme zur Realität wird

Wenn „Silksong“ endlich erscheint, wird es für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC und Nintendo Switch erhältlich sein und am ersten Tag im Game Pass starten. Doch bis dahin bleibt die Wartezeit ein zentraler Teil der Erfahrung. Die Fans lieben die Memes, die Spekulationen und die gemeinsamen Enttäuschungen – aber auch der Geduldigste sehnt sich irgendwann nach greifbaren Ergebnissen.

Yes the game is real, progressing and will release. <3

Der jüngste Wirbel begann mit einer scheinbaren Spurensuche: Änderungen am Twitter-Profil von Co-Creator William Pellen ließen Fans glauben, ein neues ARG (Alternate Reality Game) könnte bevorstehen, das auf eine Enthüllung am 2. April hindeutet. Die Hoffnung auf Neuigkeiten wurde jedoch schnell zerschlagen, als Griffi mitteilte, dass es kein ARG gibt. Trotzdem machte er den Fans Mut, indem er auf die drängende Frage eines Nutzers antwortete: „Ja, das Spiel ist echt, wird weiterentwickelt und wird veröffentlicht.“

