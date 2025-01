Grusel pur: Firenut Games kündigt Survival-Horror-Spiel Backrooms Level X an

Bereit, deine schlimmsten Albträume zu erleben? Der Indie-Publisher Firenut Games und der Solo-Entwickler José Manuel Conesa Hernández enthüllen mit Backrooms Level X ein Survival-Horror-Spiel, das dich in ein unendliches Labyrinth aus düsteren Räumen und albtraumhaften Begegnungen stürzt. Das Spiel erscheint 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Eine düstere Geschichte voller Geheimnisse

Der Ursprung von Backrooms Level X liegt in einem rätselhaften Vorfall, der am 27. Oktober 1986 in Albuquerque, New Mexico, stattfand. Eine mysteriöse VHS-Kassette, deren Inhalt und Herkunft lange ein Rätsel waren, dient als Grundlage für die erschreckende Story. Nun kannst du dieses dunkle Kapitel selbst erkunden.

Nach einem schicksalhaften Unfall findest du dich in den sogenannten Backrooms wieder – ein surrealer Ort, an dem die Grenzen von Logik und Realität verschwimmen. Die labyrinthartigen Gänge mit ihrem markanten gelben Teppich, flackerndem Neonlicht und unheimlicher Stille bilden die perfekte Kulisse für den ultimativen Horrortrip. Doch sei gewarnt: In den Schatten lauern grausame Kreaturen, die nur darauf warten, dich zu erwischen.

Rätsel, Horror und Bosse

Backrooms Level X kombiniert eine düstere Atmosphäre mit anspruchsvollem Gameplay. Spieler müssen in über 13 einzigartigen Levels Rätsel lösen, Hindernisse überwinden und sich gegen bedrohliche Bosse behaupten. Jeder Abschnitt birgt neue Schrecken und überraschende Wendungen, die die Nerven strapazieren und den Überlebensinstinkt auf die Probe stellen.

Dank intensiver Soundeffekte und detailverliebter Grafik verspricht das Spiel ein immersives Horror-Erlebnis, das dir das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Prolog-Demo in Vorbereitung

Noch vor dem Release kannst du einen Vorgeschmack auf das Grauen bekommen. Eine Prolog-Demo für PC wird bald veröffentlicht und liefert erste Einblicke in die düstere Welt und die packende Story von Backrooms Level X. Details dazu sollen in Kürze folgen.

Mit Backrooms Level X erwartet uns ein Survival-Horror-Spiel, das nicht nur die Nerven, sondern auch den Verstand herausfordert. Die Mischung aus Atmosphäre, cleveren Rätseln und albtraumhaften Kreaturen dürfte vor allem Fans von Spielen wie Amnesia oder Outlast begeistern. 2025 heißt es dann: Flucht oder Untergang – bist du bereit?