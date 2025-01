Funkenregen in Miraland: Infinity Nikki begeistert mit dem „Firework Season“-Update

Ein weiteres Highlight: Am 24. Januar erscheint der erste offizielle Soundtrack zu Infinity Nikki unter dem Label FoldEcho. Mit beliebten Tracks wie „Find My Way“ und \\Nikki Nikki/// bietet das Album eine Reise durch die musikalische Magie von Miraland.

Noch ganz im Glanz der globalen Neujahrsfeierlichkeiten enthüllt Infold Games das spektakuläre „Firework Season“-Update für Infinity Nikki . Das Update erscheint am 24. Januar und verspricht, die Welt von Miraland in ein farbenfrohes Lichtermeer zu tauchen.

