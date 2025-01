Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im Februar 2025

Das neue PlayStation Plus Line-up in den Stufen Extra und Premium wird im Laufe des Vormittags verfügbar sein. Was der Essential-Katalog in diesem Monat zu bieten hat, verraten wir hier .

Wenn ihr eines dieser Spiele auf eurer Liste hattet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sie in Angriff zu nehmen. Besonders Rollenspielfans sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Tales of Arise oder die klassischen Tales of-Titel zu erleben, bevor diese verschwinden. Ebenso dürfte Scarlet Nexus mit seinem einzigartigen Gameplay und futuristischen Setting einen zweiten Blick wert sein.

Nach aktuellen Informationen aus den asiatischen und japanischen PlayStation Stores umfasst die Liste der Spiele, die Mitte Februar entfernt werden. Diese deckt sich in den meisten Fällen mit den Spielen hierzulande, die später an diesem Dienstag bestätigt werden.

Sony hat offiziell die Spiele bekannt gegeben, die im Februar 2025 aus den PS Plus Extra- und Premium -Bibliotheken entfernt werden. Wie erwartet, verlassen einige namhafte Titel den Dienst, darunter The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition und mehrere Einträge aus der beliebten Tales of-Reihe. Diese Nachricht dürfte bei vielen Abonnenten für gemischte Gefühle sorgen.

What do you think?