Civilization VII – Goldstatus erreicht – Serienstart erstmals im Gleichschritt mit Konsolen

Freunde der strategischen Überlegenheit, haltet eure Landkarten bereit! Firaxis hat offiziell bestätigt, dass Civilization VII den Goldstatus erreicht hat. Der mit Spannung erwartete Titel wird am 11. Februar 2025 zeitgleich für PC, PS5 und PS4 veröffentlicht – ein Novum in der Geschichte der Serie, die traditionell den PC bevorzugt. Dieses Mal marschieren alle Plattformen Schulter an Schulter in die Schlacht der Zivilisationen.

Erstmals gleichzeitig auf Konsolen verfügbar

Das „Gold“ bedeutet, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist und es bereit ist, auf Discs gepresst sowie digital vertrieben zu werden. Physische Editionen sind damit garantiert pünktlich zur Premiere der Franchise verfügbar, ein willkommener Fortschritt für Konsolenspieler, die bisher oft warten mussten.

Die Entwickler haben in den letzten Wochen einen wahren Sturm an Vorschau-Material veröffentlicht. Neben Gameplay-Details und Einblicken in neue Mechaniken wurde besonders ein Trailer gefeiert, der die charismatische Katharina die Große ins Rampenlicht rückt. Diese mächtige Anführerin wird eine zentrale Rolle im neuen Teil spielen und bringt frischen Wind in die legendäre Reihe.

Mit Civilization VII verspricht Firaxis einen weiteren Sprung nach vorne in Sachen strategischer Tiefe und grafischer Brillanz. Fans dürfen sich auf komplexere Diplomatie, eine überarbeitete Wirtschaft und dynamische Ereignisse freuen, die jede Partie einzigartig machen sollen. Das Studio bleibt seiner Maxime treu, den Spielern maximale Freiheit in der Gestaltung ihrer eigenen Zivilisation zu bieten.

Ob Veteranen oder Neulinge – dieser Launch dürfte ein Fest für Strategen werden. Wer sich also nicht entscheiden kann, ob er lieber als friedliebender Wissenschaftler oder erbarmungsloser Eroberer in die Geschichtsbücher eingehen möchte, hat ab dem 11. Februar die Qual der Wahl. Markiert euch das Datum rot im Kalender!