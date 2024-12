Die Xbox der Zukunft – Mehr Windows und weniger PlayStation-Konkurrent?

Eine mögliche Zukunft der Xbox ist ein breiteres Hardware-Ökosystem. Unter der Leitung von Roanne Sones, die vorher für Microsofts Windows-OEM-Geschäft verantwortlich war, könnte Xbox Drittanbieter-Hardware fördern. Hersteller wie Lenovo oder ASUS könnten ihre eigenen Geräte entwickeln, die das Xbox-Betriebssystem plattformübergreifend nutzen . Dieser Schritt würde die globale Präsenz von Xbox stärken, besonders in Regionen, in denen Microsoft traditionell schwächer ist.

Microsoft verfolgt demnach den Ansatz, die Xbox-Plattform enger mit dem PC zu verzahnen. Die nächste Xbox-Generation könnte Windows-ähnlicher sein als je zuvor, was Entwicklern die Portierung von Spielen erleichtert. Phil Spencer, CEO von Xbox, hat dies bereits angedeutet , indem er Drittanbieter-Stores wie Epic und GOG auf Xbox bringen will. Das Ziel: eine nahtlose Integration, die den klassischen Konsolenmarkt revolutionieren könnte.

