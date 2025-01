Dollhouse: Behind the Broken Mirror – Ein neues Horror-Highlight erwartet uns im März

Gruselfans aufgepasst: Am 28. März erscheint mit Dollhouse: Behind the Broken Mirror ein spannendes Horror-Adventure für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Das von Indigo Studios und Grindstone entwickelte Spiel verspricht nicht nur Gänsehaut, sondern auch eine tiefgreifende Geschichte im Kinostil, die sich um Verlust, Erinnerungen und schaurige Geheimnisse dreht.

Im verworrenen Geist einer gefallenen Sängerin

Im Zentrum der Handlung steht Eliza de Moor, eine einst gefeierte Sängerin, die nach einem mysteriösen Zusammenbruch auf der Bühne an Amnesie leidet. Gefangen in einer düsteren, von ihren Erinnerungen geprägten Realität, muss sie mit Hilfe von Doktor Stern und seiner experimentellen Medizin den Weg zurück zu ihrem wahren Ich finden. Die Reise führt sie in das unheimliche Dollhouse Mansion, das Schauplatz verstörender Erlebnisse und grausamer Enthüllungen ist.

Das Besondere an Dollhouse: Behind the Broken Mirror ist das Erkunden zweier paralleler Welten: der Realität und der verzerrten Welt hinter dem zerbrochenen Spiegel. Beide sind voller Rätsel, Fallen und albtraumhafter Wesen in Form unheimlicher Puppen. Diese Feinde repräsentieren Elizas verdrängte Erinnerungen, die sie entweder im Kampf oder durch geschicktes Schleichen überwinden muss. Jede Begegnung bringt ein neues Puzzlestück ihrer verlorenen Vergangenheit ans Licht.

Entscheidungen, die Konsequenzen haben

Dollhouse: Behind the Broken Mirror hebt sich durch seinen Fokus auf Spielerentscheidungen ab. Jede Wahl beeinflusst die Handlung und bestimmt, ob Eliza dem Albtraum entkommen oder in dessen Dunkelheit versinken wird. Mehrere Enden sorgen dafür, dass jede Entscheidung zählt und die Spieler zum erneuten Durchspielen einlädt.

Dank immersiver Grafik und einer dichten Atmosphäre verspricht Dollhouse: Behind the Broken Mirror ein fesselndes Spielerlebnis. Die Mischung aus Horror, Rätseln und Entscheidungen macht es zu einem Muss für Fans von Spielen wie Amnesia oder Layers of Fear.