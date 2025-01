PS5 mit AirTag gesichert – Ein letzter Versuch, den Dieb zu schnappen

Eine weitere und kuriose Geschichte aus der PlayStation-Welt. Konsolen müssen inzwischen mit einem AirTag gesichert werden. Es war ein normaler Tag – bis die PS5 plötzlich verschwunden war. Ein Moment der Trauer, gemischt mit der Panik eines modernen Technikbesessenen. Wer kann sich schon vorstellen, ohne die heiß geliebte Konsole durch das Leben zu gehen? Also, was tut man? Man kauft sich einfach eine gebrauchte – für schlappe 270 Dollar. Und hey, was soll’s, schnell ein Foto der Seriennummer gemacht und einen AirTag reingeklebt, um die Konsole zu sichern. Denn wenn es eins gibt, was man mittlerweile weiß, dann ist es, dass Diebe bei Elektronik gerne zuschlagen.

AirTag und PS5 – Ein heißes Thema

Kommen wir also zur Frage: Wird der AirTag die PS5 retten können? Wahrscheinlich nicht. Aber wie sieht die technische Analyse aus? Diese Frage beschäftigt derzeit einige Redditor. AirTags sind kleine Geräte und sollten keine massive Überhitzung verursachen. Aber bei all den modernen Technologien ist ja nichts wirklich sicher, oder? Das Band, auf das der AirTag geschnallt ist, könnte theoretisch irgendwann mal in die Quere kommen, wenn es sich locker löst oder beschädigt wird. Aber hey, wir reden hier über eine gebrauchte PS5, die nur 270 Dollar gekostet hat – aber man lässt offenbar keinen Cent ungenutzt. Außerdem, wer will schon, dass der Dieb sie einfach so entsorgt, ohne ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen?

Manche Menschen sind da noch kreativ, wenn es darum geht, ihre wertvolle Elektronik zu schützen. Während der AirTag seine Pflicht tut und möglicherweise den Dieb durch die Straßen verfolgt, haben einige wirklich geniale Köpfe eine noch drastischere Methode entwickelt: der eigene Wachhund als persönlichen Wächter.

Ja, genau. Wer braucht schon einen kleinen, unscheinbaren AirTag, wenn man eine riesige, knurrende Dogge haben kann, die nicht nur Ihr Heim, sondern auch Ihre PS5 bewacht? Da wird der Dieb wahrscheinlich zweimal überlegen, bevor er sich an eurer Konsole vergreift. Das ist schon fast eine Art von „physischen AirTag“ – größer, schwerer und mit einer Bissgarantie, die niemand auf die leichte Schulter nehmen sollte.

Eine Dogge halten Redditors für sinnvoller als einen Airtag

Natürlich könnte man jetzt sagen: „Klar, ein AirTag ist leicht und unauffällig, aber was, wenn der Dieb die Dogge mit einem Knochen ablenkt?“ Nun, es gibt immer einen Plan B, aber vielleicht ist der Hund weniger zu bestechen als ein Dieb. Und mal ehrlich, wer will sich schon mit einem riesigen Hund anlegen, der beschlossen hat, dass die PS5 sein Revier ist?

Der AirTag als letzte Verteidigungslinie – Sinn oder Unsinn?

Was passiert, wenn der Dieb den AirTag findet und entfernt? Es wäre wohl ein Leichtes, das kleine Ding zu entsorgen. Aber immerhin, es könnte den Dieb vielleicht ein bisschen nervös machen. Man stelle sich vor, er denkt sich: „Warum gibt’s da diesen kleinen Tag? Der will mich doch nicht wirklich erwischen, oder?“ Vielleicht sind es solche psychologischen Spielchen, die mir ein kleines bisschen Hoffnung geben.

Aber der wahre Clou bleibt: Sollte der AirTag mich zum Dieb führen, kann die Polizei den als Beweismittel nutzen? Theoretisch ja – immerhin ist es eine Art elektronisches „Fingerabdruck“. Ob die Polizei allerdings tatsächlich aufgrund eines AirTags einen Durchsuchungsbefehl ausstellt, ist fraglich. Aber wer weiß? Vielleicht sorgt man damit mehr als nur für Ärger des Diebs – vielleicht auch den eines verdutzten Polizisten.

Fazit: Ob der AirTag in einer PS5 sinnvoll ist, konnte am Ende nicht geklärt werden. Aber sicherer als ohne ist sie auf jeden Fall – und hey, wenn der Dieb wirklich so gefangen wird, dann hat er sich bezahlt gemacht. Natürlich nur dann, wenn er auch die Dogge überlebt.