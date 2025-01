PlayStation Plus im Januar 2025 – Neue Highlights für Extra- und Premium jetzt verfügbar

Der Januar startet für PlayStation Plus-Abonnenten mit einem beeindruckenden neuen Spiele-Lineup. Extra- und Premium-Mitglieder können sich ab sofort auf eine vielseitige Auswahl freuen.

Erlebt die nordische Götterwelt in God of War Ragnarök oder taucht in Like a Dragon Gaiden in Osakas Unterwelt ein. In Atlas Fallen erkundet ihr hingegen gigantische Sanddünen, während SD Gundam Battle Alliance futuristische Mech-Schlachten bietet.

Mit Sayonara Wild Hearts, ANNO: Mutationem und Orcs Must Die 3 kommen auch Fans außergewöhnlicher Spiele auf ihre Kosten. Retro-Fans dürfen sich indes auf Indiana Jones and the Staff of Kings und MediEvil II freuen. Zusätzlich können Premium-Abonnenten mit dem neuen PlayStation Portal Update PS5-Titel aus der Cloud streamen. Jetzt über 200 Spiele verfügbar – der perfekte Zeitpunkt, um das Feature zu testen!

Nicht vergessen, diese Spiele verlassen das Line-up im kommenden Februar.