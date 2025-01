Europa-Premiere: The Witcher in Concert kommt auf die gamescom 2025

The Witcher in Concert feiert sein spektakuläres Europa-Debüt auf der gamescom 2025 in Köln und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Fans von Geralts Abenteuern. CD Projekt RED hat den Ticketverkauf für die Konzertreihe offiziell gestartet, wobei der exklusive Vorverkauf bereits ab dem 22. Januar 2025 für Newsletter-Abonnenten zugänglich ist.

Magische Musik und epische Bilder

Die Konzertreihe markiert das 10-jährige Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt und vereint die unvergessliche Musik des Spiels mit einer Live-Orchesteraufführung, die durch beeindruckende visuelle Effekte und Gameplay-Szenen ergänzt wird. Begleitet wird das Orchester von der polnischen Folk-Metal-Band Percival, die den ikonischen Soundtrack des Spiels mitgestaltet hat.

Der Auftakt findet am 20. August 2025 auf dem Gelände der Koelnmesse im Rahmen der gamescom statt. Mit einer Kapazität von rund 5.000 Plätzen erwartet die Besucher ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Tim Endres, Director der gamescom, kommentiert: „Die gamescom bietet als weltgrößtes Games-Event die perfekte Bühne für ein Highlight wie The Witcher in Concert.“

The Witcher in Concert feiert Premiere auf der gamescom

Nach dem Start in Köln reist die Konzertreihe im November weiter durch Deutschland, Österreich, die Niederlande, Frankreich, Belgien, Großbritannien und Schweden. Für 2026 sind außerdem Stationen in Nordamerika und Polen geplant. Die vollständige Liste der Veranstaltungsorte sowie weitere Termine sind auf der offiziellen Website von The Witcher in Concert verfügbar.

Marcin Przybyłowicz, Co-Komponist des Soundtracks, wird bei ausgewählten Konzerten auftreten und den Fans persönliche Einblicke in die Entstehung der Musik geben. Er erklärt: „Es ist eine unglaubliche Ehre, diese Musik mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen und gemeinsam die Magie von The Witcher 3 zu feiern.“

Tickets und Vorverkauf

Tickets sind ab dem 24. Januar erhältlich. Für Newsletter-Abonnenten gibt es bereits am 22. und 23. Januar exklusiven Zugang. Ein separates Konzertticket ist erforderlich, der Eintritt zur gamescom 2025 ist dafür nicht notwendig.

Fans können sich auf ein Konzert freuen, das den Zauber von The Witcher in einem völlig neuen Licht erstrahlen lässt. Sichert euch eure Tickets und erlebt die Musik, die Geralts Abenteuer für immer geprägt hat!