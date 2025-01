DOOM: The Dark Ages Collector’s Edition – Ein Muss für Sammler und Fans

Für die digitale Seite hat Bethesda ebenfalls einiges zu bieten. Die Premium Edition, die ebenfalls im Collector’s Bundle enthalten ist, gewährt den Zugang zu exklusiven Inhalten wie dem Divinity Slayer-Skin und den Divinity Dragon- und Atlan-Skins. Ferner gibt es ein digitales Artbook und den Soundtrack, die das Doom-Erlebnis auf eine neue Ebene heben. Spieler, die das Spiel frühzeitig genießen möchten, erhalten zusätzlich frühzeitigen Zugriff auf das Spiel, der sie bis zu zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung in die düstere Welt von Doom: The Dark Ages eintauchen lässt.

Fans der Doom-Reihe dürfen sich auf etwas ganz Besonderes freuen. Bethesda hat die Doom: The Dark Ages Collector’s Edition angekündigt, die mit einem Preis von 200 $ nicht nur das Herz jedes Sammlers höher schlagen lässt, sondern auch exklusive physische und digitale Inhalte bietet. Diese Edition richtet sich an all jene, die mehr als nur ein einfaches Spiel in ihrer Sammlung haben wollen.

