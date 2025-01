Dynasty Warriors: Origins – Der große Jahresauftakt im Review-Überblick

Nicht ganz so enthusiastisch zeigt sich Jimquisition : Zwar wird die technische Raffinesse gelobt, doch eine „größtenteils langweilige Geschichte“ und der „Mangel an spielbaren Charakteren“ werden als Schwachpunkte angeführt. Hier scheint das Spiel trotz innovativer Ansätze nicht jeden Geschmack zu treffen.

Das Jahr startet mit einem wahren Kracher: Dynasty Warriors: Origins steht kurz vor der Veröffentlichung und hat bereits in internationalen Reviews für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Meinungen könnten dabei nicht vielfältiger sein, was die Diskussion um den neuesten Teil der beliebten Actionreihe zusätzlich anheizt. Wir werfen einen Blick auf die ersten Eindrücke.

