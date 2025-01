Neues Burnout-Spiel für 2025: Kommt die Rückkehr des Kult-Racers?

Was denkt ihr? Ist 2025 das Jahr, in dem Burnout wieder Gas gibt?

Aktuell hat Stellar Entertainment wieder zahlreiche Stellen ausgeschrieben und sucht aktiv mit Social Media-Postings nach neuen Talenten. Besonders auffällig: Die gesuchten Positionen deuten potenziell auf ein Rennspiel-Projekt hin. Vom Physics-Engineer mit ausführlichem Verständnis für Kollisionen bis hin zum Lead VFX Artist, der die passende „mind-blowing gameplay experiences“ dazu liefert, wird an allen Fronten Verstärkung gesucht, was darauf schließen lässt, dass sich ein großes Projekt in der Mache befindet. Könnte es sich dabei tatsächlich um ein neues Burnout handeln?

Die Spekulationen um ein neues Burnout brodeln bereits seit einer Weile. Vor ziemlich genau einem Jahr lieferte das Studio den wohl eindeutigsten Hinweis in einem Tweet, in dem es hieß: „Unsere Art, euch (irgendwie seltsame) Insider-Informationen darüber zu geben, woran wir arbeiten, ohne euch wirklich zu sagen, woran wir arbeiten. „Und die Bosse haben immer noch keine Takedowns ausgesprochen! Schöne Tage!“

Lange ist es her, dass Fans der beliebten Rennspielserie Burnout mit einem neuen Ableger verwöhnt wurden. Doch 2025 könnte das Jahr sein, in dem die Adrenalin-getränkte Action ihr Comeback feiert. Der Entwickler Stellar Entertainment, bekannt für die gefeierte Neuauflage von Burnout Paradise Remastered, sorgt mit neuen Jobanzeigen für Aufsehen.

