Resident Evil 9: Warum Fans wohl noch länger warten müssen

Viele Resident Evil-Fans hoffen, dass Resident Evil 9 im Jahr 2025 erscheint. Diese Annahme basiert auf einem klaren Muster. Zwischen den letzten Haupttiteln der Reihe lagen jeweils vier Jahre: Resident Evil 7 kam 2017, Resident Evil Village folgte 2021. Nun, vier Jahre später, liegt ein Release von Teil 9 im Jahr 2025 nahe – oder etwa nicht?

Hoffen auf Ankündigung

Ein genauerer Blick macht schnell klar: Die Chancen auf einen so zeitnahen Release stehen schlecht. Historisch gesehen hat Capcom seine Resident Evil-Titel immer mindestens ein Jahr vor Veröffentlichung angekündigt. Resident Evil Village wurde 2020 enthüllt, ein Jahr vor dem Release. Ähnlich lief es bei Resident Evil 7, das 2016 angekündigt und sieben Monate später veröffentlicht wurde. Selbst wenn Capcom den mutigen Schritt wagen würde, Resident Evil 9 noch in diesem Jahr anzukündigen und innerhalb weniger Monate zu veröffentlichen, wäre das eine deutliche Abweichung von ihrem gewohnten Muster.

Ein weiteres Argument gegen einen Release in 2025 ist Capcoms bevorzugter Zeitplan für Enthüllungen. Große Ankündigungen geschehen traditionell im Sommer – etwa beim Summer Game Fest oder anderen Branchenveranstaltungen – oder gegen Ende des Jahres. Damit Resident Evil 9 noch 2025 erscheint, müsste die Ankündigung in den nächsten Monaten erfolgen, was extrem unwahrscheinlich wirkt.

Insider untermauern Capcoms Strategie

Zusätzlich unterfüttert ein alter Bekannter der Szene die Zweifel: Dusk Golem, ein renommierter Resident Evil-Insider, geht davon aus, dass das Spiel erst 2026 erscheinen wird. Er beschreibt Resident Evil 9 als ehrgeiziges Projekt, das mehr Entwicklungszeit erfordert als seine Vorgänger. Dies passt auch zu Berichten, dass Capcom den Fokus verstärkt auf Qualität und Innovation legt – Aspekte, die mehr Zeit beanspruchen.

Für Fans bedeutet das vor allem – mehr Geduld. Ein Release in der ersten Hälfte des Jahres 2026 scheint momentan am wahrscheinlichsten. Bis dahin bleibt Raum für Spekulationen – und vielleicht ein paar Remakes, um die Wartezeit zu überbrücken. Denn genau das scheint Capcom für 2025 in der Pipeline zu haben, eine Neuauflage zu Resident Evil 0, wie aktuelle Berichte untermauern.