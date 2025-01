Nintendo plant angeblich Enthüllung der Switch 2 diese Woche

Und das nächste heiße Gerücht zur Nintendo Switch 2. Insider-Quellen berichten, dass die Konsole am 16. Januar enthüllen könnte. Diese Information stammt aus dem Podcast NatetheHate, der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle für Nintendo-News erwiesen hat. Laut den Aussagen der Podcaster wird Nintendo einen Enthüllungstrailer präsentieren, der sich hauptsächlich auf die Hardware der neuen Konsole konzentriert. Eine separate Softwarepräsentation soll später, Ende Februar oder Anfang März, folgen.

Ein Trailer mit Fokus auf die Hardware und Preis

Die frühe Enthüllung wird als Reaktion auf die zahlreichen Leaks gewertet, die Nintendo nicht mehr kontrollerieren kann. „Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Nintendo Switch 2 in der kommenden Woche enthüllt wird … Mir wurde gesagt, dass der Termin für die Enthüllung auf Donnerstag, den 16. Januar, gelegt wurde“, so die Quelle im Podcast. Dabei soll die Präsentation fast ausschließlich die Hardware in den Mittelpunkt rücken. „Es wird keine umfangreiche Spielepräsentation geben. Möglicherweise wird ein Spiel im Trailer angedeutet, aber Software ist diesmal nicht der Schwerpunkt.“

Dieses Zweiteilung des Enthüllungsplans erinnert an die Veröffentlichung der originalen Switch im Jahr 2016. Damals wurde die Konsole zunächst mit einem hardwarefokussierten Trailer vorgestellt, bevor Nintendo Anfang 2017 Details zu Spielen und Launch-Informationen bekannt gab. Im Trailer wurden seinerzeit Titel wie Mario Odyssey gezeigt, jedoch ohne offizielle Ankündigungen. Dennoch wirft der Insider einen Preis von 399 Euro für die Switch 2 in den Raum.

Möglicher Launch im Sommer 2025

NatetheHate spekuliert, dass die Switch 2 im Mai oder Juni 2025 auf den Markt kommen könnte. Diese Annahme deckt sich mit früheren Berichten, die ebenfalls von einem Launch im Sommer ausgehen. Passend dazu könnte ein neues Mario Kart direkt zum Start erhältlich sein. Für die Weihnachtszeit 2025 wird außerdem ein neues 3D-Mario-Spiel erwartet. Spiele für die Switch 2 sollen zukünftig übrigens bei 69 bis 79 Euro liegen, worauf die Community bereits verärgert reagiert.

Auch Drittanbieter sollen angeblich mit hochkarätigen Titeln vertreten sein. So berichtet der Podcast, dass Final Fantasy 7 Remake für die Switch 2 erscheinen soll. Ubisoft plane zudem, Assassin’s Creed Mirage auf die neue Plattform zu bringen.

Offiziell hat Nintendo bislang keine Details bestätigt. Das Unternehmen hat allerdings in der Vergangenheit angedeutet, dass die nächste Konsole im laufenden Geschäftsjahr enthüllt wird, das im März 2025 endet. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dürften Fans in den kommenden Tagen endlich erste handfeste Informationen zur Switch 2 erhalten. Derweil machen Meldungen die Runde, wonach die Nintendo Switch 2 bereits in China auf dem Schwarzmarkt verkauft wird.