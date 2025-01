Nintendo Switch 2 bereits auf dem Schwarzmarkt? Neue Leaks sorgen für Aufsehen

Die Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch 2 brodelt weiter, und dieses Mal haben die Spekulationen eine neue Dimension erreicht. Angeblich sind erste Konsolen bereits erhältlich – jedoch nicht über offizielle Kanäle, sondern auf dem chinesischen Schwarzmarkt. Dieser Skandal könnte Nintendo erheblich unter Druck setzen, insbesondere da eine offizielle Ankündigung der neuen Konsole Gerüchten zufolge unmittelbar bevorsteht.

Fließbanddiebstahl oder gezielte Leaks?

Laut einem bekannten Apple-Leaker (via Reddit), der unter dem Pseudonym Kang firmiert, sollen die Konsolen direkt vom Fließband gestohlen worden sein. Dass große Einzelhändler wie GameStop, Amazon oder Walmart die Konsole vorab verkaufen, ist auszuschließen. Stattdessen gelangten die Geräte offenbar über inoffizielle Kanäle nach China, wo sie zu horrenden Preisen angeboten werden. Genaue Zahlen nennt der Leaker nicht, aber es ist davon auszugehen, dass die Preise die Schmerzgrenze vieler potenzieller Käufer überschreiten.

Die Situation erklärt möglicherweise, warum in letzter Zeit so viele Leaks zur Nintendo Switch 2 auftauchten. Neben angeblichen Hardware-Spezifikationen und Design-Details kursieren auch zahlreiche Insider-Informationen von Zubehörherstellern, die offenbar bereits Zugriff auf die Konsole hatten.

Nintendos Problem: Eskalation der Leaks

Nintendo ist bekannt für seine rigorose Geheimhaltung und seine kompromisslose Rechtsabteilung, die nicht zögert, rechtliche Schritte gegen Leaker oder Vertriebspartner einzuleiten. Dennoch scheint die Situation diesmal schwer zu kontrollieren. Sollten die Schwarzmarkt-Gerüchte wahr sein, könnten weitere Details und möglicherweise sogar vollständige Konsolen-Reviews vor der offiziellen Enthüllung die Runde machen.

Nintendo hat sich bislang nicht zu den neuesten Gerüchten geäußert, und das Unternehmen dürfte sich auch in diesem Fall an seine übliche „Keine-Kommentare-Politik“ halten. Angesichts des Ausmaßes der Leaks könnte jedoch ein Punkt erreicht werden, an dem Schweigen keine Option mehr ist.

Während die Gerüchte um die Nintendo Switch 2 immer intensiver werden, bleibt die Quelle dieser Informationen mit Vorsicht zu genießen. Kangs Ruf mag in der Apple-Szene etabliert sein, doch in Bezug auf Nintendo fehlt eine verlässliche Historie. Der chinesische Schwarzmarkt ist bekannt für dubiose Angebote, was die Authentizität der angeblich dort verfügbaren Konsolen zusätzlich infrage stellt.

Für Nintendo-Fans heißt es also weiterhin: Geduldig bleiben und auf offizielle Ankündigungen warten. Ob die Nintendo Switch 2 tatsächlich bald präsentiert wird oder ob sich die Gerüchte als heiße Luft entpuppen, bleibt spannend.