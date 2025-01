Five Nights at Freddy’s 2: Ein erster Blick auf die ikonische Pizzeria am Set

Die ersten Set-Leaks zur Fortsetzung des erfolgreichen Films Five Nights at Freddy’s machen im Netz die Runde und geben Fans einen spannenden Einblick in die düstere Welt des kommenden Films. Zu sehen ist eine heruntergekommene Version der Pizzeria, die zum Schauplatz der zweiten Geschichte wird, mit den ersten Eindrücken von Toy Freddy, Bonnie und Chica.

Ein Blick in die Zukunft – oder die Vergangenheit?

Der zweite Teil des Films, der am 5. Dezember 2025 erscheinen soll, adaptiert die Handlung des zweiten Spiels. Das macht ihn für Fans besonders interessant, denn Five Nights at Freddy’s 2 ist bekanntermaßen ein Prequel. Dies könnte bedeuten, dass wir die Ursprünge der Toy-Animatronics genauer unter die Lupe nehmen können. Das erste offizielle Poster deutete bereits ihre zentrale Rolle an, doch nun untermauern die geleakten Fotos diese Vermutung.

Geteilt über die Social-Media-Kanäle von FNAFMovieUpdate, zeigen die Bilder unter anderem das Pizzeria-Schild mit Comic-Darstellungen von Toy Freddy, Toy Bonnie und Toy Chica. Die Abnutzung des Gebäudes und das beschädigte Schild deuten auf eine düstere, trostlose Atmosphäre hin, die Fans der Serie nur allzu gut kennen.

Prequel oder kreative Freiheiten?

Die Diskussionen unter den Fans nehmen damit an Fahrt auf. Das Setting deutet darauf hin, dass die Pizzeria der Toy-Animatronics bereits vor der aus dem ersten Film bekannten Pizzeria existierte. Dies könnte bedeuten, dass der Film die Timeline des Spiels respektiert, anstatt kreative Freiheiten zugunsten einer vereinfachten Erzählstruktur zu nutzen. Die heruntergekommene Umgebung spricht Bände und lässt vermuten, dass die Pizzeria lange vor den Ereignissen des ersten Films verlassen wurde.

Während die Handlung des Films weiterhin streng geheim gehalten wird, spekulieren Fans bereits über die Ausrichtung des Sequels. Wird es tiefer in die düstere Lore der Spieleserie eintauchen? Wie groß wird die Rolle der Toy-Animatronics tatsächlich sein? Die Leaks haben jedenfalls die Neugier geweckt, und die Spannung auf den kommenden Film ist greifbar.