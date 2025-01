EA SPORTS bringt internationales Flair in NHL 25: Das 4 Nations Face-Off ist da

EA SPORTS hat heute das mit Spannung erwartete 4 Nations Face-Off Content-Update für NHL 25 veröffentlicht. Dieses neue Event sorgt für frischen Wind in der Hockey-Welt und lässt die besten NHL-Talente aus Kanada, den USA, Schweden und Finnland in einem rundenbasierten Turnier gegeneinander antreten – und das mitten in der Saison! Fans dürfen sich auf ein packendes internationales Duell freuen und selbst aktiv mitmischen.

Ein Turnier, viele Möglichkeiten

Das 4 Nations Face-Off bietet Spielern die Gelegenheit, eines der vier Nationenteams auszuwählen und sich in verschiedenen Modi zu beweisen: Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout und einem eigens entwickelten Turniermodus. Zusätzlich warten exklusive Inhalte wie spezielle 4 Nations Face-Off-Uniformen, Updates für die Bell Arena in Montreal und den TD Garden in Boston sowie zahlreiche andere Neuerungen.

Spieler können ab sofort bis zum 20. Februar eine Nation in HUT oder World of Chel (WOC) auswählen und damit einen individuellen Belohnungspfad freischalten. Wer sich in beiden Modi beweist, kann Belohnungen auf vier Stufen erspielen, darunter HUT-Token, Banner, Embleme und WOC-Münzen. Am Ende winkt eine exklusive Belohnung für Fans des Siegerteams.

Action in HUT und in der echten Welt

Parallel zu den Turnieren in Montreal und Boston bietet HUT vom 7. bis 21. Februar zusätzliche Herausforderungen. Spieler:innen haben die Möglichkeit, exklusive Inhalte freizuschalten und ihre Teams mit speziellen Items aufzuwerten. Mit regelmäßigen Updates zum Turnierverlauf bleibt die Spannung bis zum Finale garantiert.

Das 4 Nations Face-Off bringt frischen Schwung in NHL 25 und vereint internationale Hockey-Begeisterung mit innovativen Spielelementen. Egal ob Hardcore-Gamer oder Gelegenheitszocker – dieses Event ist ein Pflichttermin für alle, die den Puck ins Netz jagen wollen!