Palworld feiert Early Access-Anniversary – Roadmap und Pal-Popularitätsvoting enthüllt

Palworld ist weiterhin im Early Access auf PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store erhältlich. – die perfekte Gelegenheit für Neueinsteiger und Veteranen, tiefer in diese faszinierende Welt einzutauchen.

Heute markiert einen besonderen Meilenstein für Palworld: Der erste Jahrestag seit dem Early Access-Start am 19. Januar 2024. Entwickler Pocketpair nutzt diesen Anlass, um spannende Neuerungen für das Open-World-Survival-Crafting-Monster-Sammelspiel anzukündigen. Neben einer detaillierten Update-Roadmap können Fans weltweit an einer Pal-Popularitätsabstimmung teilnehmen. Zusätzlich wurde der offizielle Soundtrack des Spiels kostenlos auf YouTube veröffentlicht.

