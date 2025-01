Call of Duty: Black Ops 6 – PC-Spieler, ihr seid raus! Crossplay kann endlich abgeschaltet werden!

Die Einführung dieser Funktion kommt nicht ohne Risiken. Die Spielerzahlen von „Call of Duty: Black Ops 6“ auf dem PC sind bereits so fragil wie ein Campingzelt im Sturm, wenn man SteamDB Glauben schenken darf. Wird das Abschalten von Crossplay helfen oder nur noch mehr Chaos verursachen?

In der Theorie klingt Crossplay wie die beste Idee seit geschnittenem Brot: Schnelle Matchmaking-Zeiten, größere Lobbys und endlich die Möglichkeit, mit Freunden auf anderen Plattformen zu spielen. In der Praxis? Eine endlose Parade von Cheatern, die das System wie einen vergifteten Apfel wirken lassen. Besonders auf dem PC, wo „Skill“ oft mit „ich habe mir ein Aimbot-Tool für 20 Dollar gekauft“ verwechselt wird.

Treyarchs Blog-Post zur Ankündigung liest sich fast wie ein Liebesbrief an frustrierte Konsolenspieler: „Wir haben von eurem Wunsch gehört, Crossplay auszuschalten.“ Übersetzung: „Wir haben gemerkt, dass ihr kurz davor wart, eure Konsolen aus dem Fenster zu werfen.“ Aber halt, bevor die Party zu früh beginnt: Im Standard-Multiplayer bleibt Crossplay erstmal an. Offenbar soll dort die PC-Cheating-Lotterie noch eine Weile laufen. Keine Sorge, Treyarch „beobachtet“ die Situation. Wie beruhigend.

Endlich hören die Entwickler bei Treyarch auf die Community – zumindest auf die Konsolenspieler. Ab Season 2 wird es in den Ranglisten von „ Call of Duty: Black Ops 6 “ und „Warzone“ eine neue Funktion geben: Crossplay kann deaktiviert werden. Das bedeutet, dass Konsolenspieler endlich unter sich bleiben dürfen, ohne ständig von verdächtig präzisen „Headshots“ und absurden Wallhacks aus der PC-Welt geplagt zu werden.

