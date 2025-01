Sports: Renovations ist nicht nur ein Spiel, sondern ein beruhigendes Erlebnis. Es lässt dich in eine Welt eintauchen, die mit einer Mischung aus harter Arbeit, Kreativität und Nostalgie gefüllt ist. Also, wenn du bereit bist, deine Heimatstadt zu retten und gleichzeitig zu lernen, wie man aus Schrott etwas Großes macht, dann solltest du dir diesen Entspannungs-Simulator definitiv nicht entgehen lassen.

Die Handlung könnte nicht simpler und doch so fesselnd sein: Der alte Basketballplatz deiner Heimatstadt, der Schauplatz vieler epischer Momente, verfällt mit der Zeit. Doch anstatt den Staub der Vergangenheit einfach hinzunehmen, bekommst du die Chance, diesem Ort neues Leben einzuhauchen. Während du in einer Welt voller Erinnerungen und nostalgischer Souvenirs umherwanderst, gilt es, das nötige Geld zu verdienen, indem du Sportstätten renovierst und restaurierst.

