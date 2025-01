FBC: Firebreak – Neuland für Remedy trifft auf paranormale Abenteuer

Visuell setzt Firebreak auf die leistungsstarke Northlight-Engine von Remedy, um die detailreiche und dynamische Welt zum Leben zu erwecken. Die Engine sorgt für beeindruckende Grafiken und ermöglicht eine hohe Wiedergabetreue, die sich in den actiongeladenen Szenarien und der komplexen Architektur des Oldest House widerspiegelt. Diese technologischen Highlights sind besonders wichtig, um sich in einem überfüllten Markt von anderen Multiplayer-Spielen abzuheben.

In FBC: Firebreak schlüpfen die Spieler in die Rollen von Spezialisten des Federal Bureau of Control (FBC), einer geheimen Organisation, die für die Bewältigung paranormale Krisen verantwortlich ist. Ihr Ziel: das Oldest House – das mysteriöse, extradimensionale Hauptquartier des Bureaus – von gefährlichen, übernatürlichen Bedrohungen zu befreien. Anstatt jedoch alleine zu kämpfen, arbeiten die Spieler als Team zusammen, um die verschiedenen Herausforderungen zu bewältigen.

„Es ist Zeit, das Remedy Connected Universe auf gemeinsame Räume auszudehnen und etwas Neues zu wagen“, erklärt Mike Kayatta, der Game Director, gegenüber GamesRadar . „FBC: Firebreak ist für uns ein großes Experiment. Wir wissen, dass wir noch viel lernen müssen, aber hinter diesem Projekt steckt eine enorme Leidenschaft.“ Die Entscheidung, in den Multiplayer-Sektor einzutreten, war nicht leicht, aber notwendig. Remedy wollte den Sprung wagen, um das Konzept des „Remedy Connected Universe“ auf die nächste Stufe zu heben – und das in einem völlig neuen Genre.

What do you think?