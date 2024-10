Gaming-Freude im Advent: Der offizielle PlayStation Adventskalender 2024 ist da!

Das diesjährige Design bleibt wie in den Jahren zuvor der ikonischen PlayStation-Optik treu. Die niedlichen Astro Bots sind diesmal in der Weihnachtskutsche unterwegs und steuern das PlayStation Weihnachtsdorf an – ein Fest für die Augen jedes PlayStation-Fans. Doch nicht nur das Design begeistert, auch der Inhalt des Kalenders lässt Gamer-Herzen höherschlagen.

Er ist zurück, und zwar früher als erwartet: Der offizielle PlayStation Adventskalender 2024 , den es wieder in Deutschland zu kaufen gibt, verspricht auch in diesem Jahr spannende Überraschungen. Wer sich das begehrte Sammlerstück sichern möchte, sollte ab sofort die Augen offen halten. Wir konnten einen ersten Blick riskieren.

