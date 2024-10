Lollipop Chainsaw RePop Update 1.05 liefert Performance-Mode und 60 fps

Des Weiteren wurden Anzeigeprobleme im Store und während Bosskämpfen in verschiedenen Phasen korrigiert, was für eine flüssigere Spielerfahrung sorgt. Dragami Games arbeitet damit kontinuierlich an der Verbesserung des Spiels und reagiert auf das Feedback der Community.

Neben diesen Audio-Anpassungen gab es auch zahlreiche Verbesserungen im Gameplay. Beispielsweise wurde ein Fehler behoben, bei dem die Anzahl der Zombies in bestimmten Szenen nicht ausreichte oder sie gar nicht erschienen. Auch die Handhabung von Zombies, wie ihre Aktionen oder ihr Verhalten während Kämpfen, wurde optimiert. In einigen Phasen gab es zudem Probleme mit der Kollisionsabfrage, die nun behoben sind, ebenso wie Schwierigkeiten beim Springen während des Kettensägensprints.

Ein zentraler Fokus lag auf der Behebung von Audio- und Anzeigeproblemen, die das Spielgeschehen beeinflussten. So wurde etwa ein Fehler behoben, der dazu führte, dass sich die Stimmen von Überlebenden beim Retten überlappten oder dieselben Dialogzeilen wiederholt wurden. Auch die Übersetzung von Untertiteln bei einigen Ereignissen wurde korrigiert, ebenso wie das Timing der Untertitel in verschiedenen Szenen.

