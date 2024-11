Hunt: Showdown 1896 – Post Malone’s Murder Circus – Das größte Event des Jahres ist da!

Es ist endlich da – das mit Spannung erwartete Event von „Hunt: Showdown 1896“, das in Kooperation mit niemand Geringerem als dem neunfach mit Platin ausgezeichneten Musiker und leidenschaftlichen Gamer Post Malone entstanden ist. „Post Malone’s Murder Circus“ verspricht, das größte und düsterste Event des Jahres zu werden – und wer könnte besser in die Rolle des mörderischen Zirkusdirektors schlüpfen als der Künstler selbst?

Ein Karneval des Schreckens

In einer beispiellosen Kollaboration bringt Post Malone seine einzigartigen kreativen Einflüsse in das düstere, übernatürliche Setting von „Hunt: Showdown 1896“. Das Event taucht die Spieler in eine Welt aus Horror, Karneval und Verderbnis, wo ein ehemaliger Ringmeister, nun entthront und von Rache besessen, in einem Karneval des Schreckens die Fäden zieht. Der legendäre Musiker, bekannt für seine Liebe zu Videospielen, übernimmt die Rolle eines rachsüchtigen Zirkusdirektors, der mit jedem Aufeinandertreffen gegen das mysteriöse Artefakt „Heliostein“ kämpft – eine unheimliche Kraft, die den Zirkus und seine Geschöpfe in ihre verdrehte Form gezwungen hat.

„Du bist entweder zu hundert Prozent dabei oder du bist raus“, sagt Post Malone über seine Leidenschaft für das Spiel. „Ich zittere in jedem Spiel, weil das einfach geil ist. Und wenn du es hinbekommst, dann fühlst du dich wie der beste Spieler auf der ganzen Welt.“ Mit dieser Einstellung bringt er nicht nur seine markante Persönlichkeit, sondern auch seine Liebe zum Spiel in eine der spannendsten und bedrohlichsten Spielumgebungen, die es je gegeben hat.

Die Spieler erwartet ein düsterer Karneval, der von der Macht des Heliosteins geprägt wird. Auf der Jagd nach dem Artefakt stößt Post Malone immer wieder auf wilde, monströse Kreaturen – darunter das neu eingeführte Ursa Mortis, ein zweiköpfiger Bär, der von Geistern und dunkler Energie durchzogen ist. Diese unheimliche Bestie stellt sich den Jägern in den Weg, mit einem brüllenden Angriff, der das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Neue Gefahren und exklusive Belohnungen

Neben neuen Monstern und furchterregenden Feinden dürfen sich die Spieler auch auf eine Reihe von exklusiven Jäger-Skins, Waffenvarianten und Feinden freuen, die das düstere Setting weiter bereichern. Die Ästhetik des Events vereint die surreale, fast groteske Schönheit eines Karnevals mit den harten, taktischen Mechanismen von „Hunt: Showdown 1896“ und sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis.

Scott Lussier, Entwickler bei „Hunt: Showdown 1896“, äußert sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, mit einem so passionierten und bekannten Fan von ‚Hunt‘ wie Post Malone zusammenzuarbeiten. Mit Post Malone’s Murder Circus bringen wir ein neues Level an Intensität und dunkler Unterhaltung ins ‚Hunt‘-Universum.“

Post Malone’s Murder Circus wird nicht nur das Gameplay revolutionieren, sondern auch das visuelle Design von „Hunt: Showdown 1896“ in eine neue Dimension katapultieren. Wer sich den Nervenkitzel des „Murder Circus“ nicht entgehen lassen will, muss schnell sein – es wird das Event sein, an das sich jeder Spieler noch lange erinnern wird.