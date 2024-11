Kadokawa drängt auf Sony-Übernahme: Ein Schachzug gegen ausländische Giganten?

Für Sony könnte die Übernahme von Kadokawa nicht nur eine Verteidigung gegen internationale Wettbewerber darstellen, sondern auch ein strategisches Meisterstück. Kadokawa, gegründet 1945, verfügt über eine beeindruckende Bibliothek von über 100.000 Romanen und Comics und gilt als Schwergewicht in der Anime-Branche. Besonders interessant: FromSoftware, Entwickler von Hits wie „ Elden Ring “ und „ Dark Souls „, ist eine Tochtergesellschaft von Kadokawa. Analysten sehen hierin einen enormen Wert, auch wenn Sony möglicherweise mehr an Kadokawas Anime-Geschäft interessiert ist.

What do you think?