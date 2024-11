Cities: Skylines II – Neues Update zur Konsolenversion: Hoffnung, aber auch Hürden

Ein konkretes Release-Datum bleibt weiterhin aus . Colossal Order betont, keine voreiligen Versprechen abgeben zu wollen, die später möglicherweise nicht gehalten werden können. Trotzdem versichert das Team, dass die Konsolenversion oberste Priorität hat und mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet wird – in Zusammenarbeit mit Experten, um alle technischen Hürden zu überwinden. Das Ziel: eine Konsolenversion, die den hohen Ansprüchen der Community gerecht wird. Bis dahin bleibt nur eins – abwarten und hoffen.

Colossal Order räumt ein , dass die Hauptprobleme der Konsolenversion auf technische Limitationen der Hardware zurückzuführen sind. Sowohl die CPU als auch die GPU kämpfen mit der Datenverarbeitung, was zu Framerate-Einbrüchen und Speicherüberlastungen führt. Besonders kritische Szenarien entstehen, wenn große Gebäude oder komplexe Stadtteile in die Simulation integriert werden. Hier stößt das Spiel an Grenzen, da die Berechnung von Platzverhältnissen und Überschneidungen eine immense Belastung darstellt.

