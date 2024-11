Dieser epische PlayStation-Hit erhält einen Custom-Dualsense Controller

Inmitten der Black Friday 2024-Angebote von PlayStation , die bis zum 2. Dezember laufen, können sich Spieler auf attraktive Rabatte auf Konsolen, PlayStation VR2-Bundle und Abonnements freuen. Es sieht also so aus, als könnte sich 2024 als Jahr der großartigen PlayStation-Neuheiten entpuppen – mit dem Helldivers 2-Controller als einem der ersten Höhepunkte.

Doch das ist noch nicht alles. Neben dem neuen Helldivers 2-Design plant Sony offenbar auch eine Reihe weiterer Produkte in Schwarz , darunter den DualSense Edge-Controller und den Pulse Elite-Kopfhörer. Diese schwarzen Versionen sollen bald in den Handel kommen und dürften ein echtes Highlight für die Sammler unter den PlayStation-Fans darstellen.

What do you think?