Der London Underground verwandelt sich erneut in ein PlayStation-Paradies

PlayStation wird bald 30 Jahre alt! Ja, richtig gehört – fast drei Jahrzehnte voller Gaming-Magie, epischer Abenteuer und innovativer Technik. Zum Jubiläum zieht die Marke alle Register, und das britische PR-Team zeigt dabei mal wieder besonders viel Kreativität.

Das rollende PlayStation-Paradies

Auf der Social-Media-Plattform X verkündete PlayStation UK eine außergewöhnliche Aktion mit Transport for London: Die Züge der Londoner Victoria Line sind für kurze Zeit mit den legendären PlayStation-Symbolen dekoriert, einschließlich einer frischen Bepolsterung. Zwischen Brixton und Walthamstow Central können Pendler und Touristen die bunten Symbole und Sitzpolster im unverwechselbaren PlayStation-Design bewundern – eine rollende Hommage an die Gaming-Ikone. Praktischerweise führt die Linie direkt durch den Touristen-Hotspot am Picadilly Circus. Diese Aktion läuft noch bis zum 7. Januar 2025 und sorgt nicht nur bei Fans, sondern auch bei neugierigen Fahrgästen für Begeisterung.

Take a seat on the PS5 x @TfL carriage takeover, now calling at all (Play)Stations on the Victoria Line until January 7. pic.twitter.com/9u8gpB0CVT — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 25, 2024

London: Das PlayStation-PR-Epizentrum

Das ist nicht das erste Mal, dass Sony mit seinen PR-Aktionen Aufsehen erregt. Zum Launch der PS5 verwandelte PlayStation ganze U-Bahn-Stationen in Gaming-Oasen mit ihren ikonischen Icons – und direkt gegenüber dem Microsoft-Store. Man denke an die gigantische Astro Bot-Statue an der Tower Bridge oder den riesigen Flipper-Automaten am Trafalgar Square. Auch Kratos aus God of War hinterließ Spuren, als eine monumentale Nachbildung seiner Axt mitten in Southbank einschlug. Einige der vergangenen Aktionen können auf der Homepage der Agentur Diva bewundert werden.

Das Jubiläum geht allerdings noch viel weiter. Fans werden mit limitierten Konsolen, Zubehör und besonderen Aktionen wie der Testversion My First Gran Turismo überrascht. Zudem brodelt die Gerüchteküche über ein mögliches Jubiläumsevent. Gibt es eine exklusive Ankündigung am 3. Dezember? Die Spannung steigt jeden Tag ein bisschen mehr.

Eines ist klar: PlayStation hat für diesen Meilenstein weder Kosten noch Mühen gescheut. Die Feierlichkeiten erinnern daran, warum die Marke seit fast 30 Jahren eine der größten Ikonen der Gaming-Welt ist. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was als Nächstes kommt.