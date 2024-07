Kingdom Hearts: In dieser Reihenfolge sollte man die Serie spielen

Einige Kingdom Hearts-Spiele sind in Sammlungen erhältlich, die mehrere Titel in einem Paket bündeln. Dies kann eine gute Möglichkeit sein, die Spiele zu einem günstigeren Preis zu bekommen. Die Mobil-Ableger der Kingdom Hearts-Serie sind nicht unbedingt notwendig, um die Hauptgeschichte zu verstehen, diese können aber zusätzliche Hintergrundinformationen und Inhalte liefern.

Bei so vielen Ablegern, die über die verschiedensten Plattformen hinweg erschienen sind, kann man leicht den Überblick verlieren. Das Video startet mit der Dark Seeker-Saga, gefolgt von „Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix“, „Kingdom Hearts Re:Chain of Memories“ und „Kingdom Hearts 2″. Weiter geht es mit Kingdom Hearts 358/2 Days“, „Birth by Sleep Final Mix“ und „Kingdom Hearts HD 2.8 Chapter Prologue.“ Square Enix sagt aber auch, dass es völlig ‚Okay‘ sei, wenn man mit „Kingdom Hearts 3“ beginnt.

