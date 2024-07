Hacker-Angriff auf Disney: Offenbar 1 TB an wertvollen Daten entwendet

„Disney hat seinen gesamten Entwickler-Slack entsorgt. 1,1 TB an Dateien und Chat-Nachrichten. Alles, was wir in die Finger bekommen konnten, haben wir heruntergeladen. Wollen sie sehen, was hinter den Türen vor sich geht? Dann schnappt es euch.“

Die Hackergruppe Nullbulge behauptet, hinter dem Angriff zu stecken und hat die Daten daraus für jedermann zugänglich gemacht, darunter persönliche Informationen, unangekündigte Projekte und Logins. Die entsprechende Webseite ist inzwischen allerdings offline. Der bisher bekannteste Leak ist Aliens Fireteam Elite 2 , zu dem am vergangenen Wochenende umfangreiche Präsentationsfolien in Umlauf geraten sind. Ein weiterer Leak betrifft Dead by Daylight, zu dem geplante Skins öffentlich gemacht wurden.

