Kommt Starfield auf die PS5? Hoffnungsschimmer für Fans von Sonys Konsole

Ein weiterer Faktor könnten allerdings die enttäuschenden Verkaufszahlen der Xbox Series X|S sein. Berichten zufolge hinkt die aktuelle Konsolengeneration in den USA sogar hinter der Xbox One zurück, die selbst als Flop galt. Microsoft dürfte zunehmend unter Druck stehen, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen – und ein PS5-Release von Starfield könnte genau das bieten.

Diese Strategie sei Teil eines größeren Plans, das Xbox-Ökosystem durch Verfügbarkeit zu stärken, anstatt durch künstliche Barrieren Spieler auszuschließen. Dennoch bleibt unklar, ob dies ein langfristiges Umdenken in Microsofts Exklusivpolitik darstellt oder lediglich ein taktischer Versuch, die öffentliche Wahrnehmung zu verbessern. Fest steht, dass die Xbox bei Microsoft keineswegs abgeschrieben ist, weder als Hardware noch als Plattform, man will nicht so schnell aufgeben und hat weiterhin große Ambitionen .

„Es gibt für mich keinen Grund, ein Spiel abzuschotten und zu sagen, dieses Spiel wird nicht an einen Ort gehen, an dem es Spieler finden würde, wo es für uns geschäftlichen Erfolg hätte.“

What do you think?