Gran Turismo 7: Januar-Update bringt spannende Neuheiten und Fahrzeuge

Neben den Fahrzeugen dürfte das Update weitere Überraschungen bieten. Traditionell veröffentlicht Polyphony Digital die vollständigen Patchnotes erst am Veröffentlichungstag. Am 29. Januar , einen Tag vor dem Update, könnten jedoch erste Details durchsickern. Fans dürfen sich also auf eine spannende Woche voller Enthüllungen einstellen.

The update will be coming next week. 来週、アップデート来ます。 pic.twitter.com/qboObxBJRp

Bereits beim Finale der Gran Turismo World Series in Amsterdam wurde das Januar-Update thematisiert. Dort feierte der Hyundai IONIQ 5N seine offizielle Enthüllung – ein sportlicher Elektroflitzer, der Fans elektrisiert. Außerdem wurde ein neuer fiktiver Rennwagen vorgestellt: der F3500-A, ein von der Formel 1 inspiriertes Fahrzeug, das stark an Designs der 90er-Jahre erinnert. Beide Fahrzeuge werden mit dem kommenden Update spielbar sein.

Nach Wochen der Stille gibt es endlich aktuelle Nachrichten für Fans von Gran Turismo 7 : Das heiß erwartete Januar-Update erscheint nächste Woche, voraussichtlich am Donnerstag, dem 30. Januar 2025 . Die Information stammt aus einem Social-Media-Teaser von Polyphony Digital-Chef Kazunori Yamauchi, der vier neue Fahrzeuge andeutet, die in das Spiel integriert werden.

What do you think?