Hogwarts Legacy 2 – Großartige Neuigkeiten für Fans

„ Hogwarts Legacy “ war 2023 ein bahnbrechender Erfolg. Nicht nur war es das meistverkaufte Spiel des Jahres, sondern auch der größte Erfolg in der Geschichte von Warner Bros. Games. Die Mischung aus faszinierender Spielwelt, Nostalgie und solidem Gameplay überzeugte sowohl Fans als auch Kritiker. Es scheint naheliegend, dass Avalanche Software beim Nachfolger auf bewährte Elemente setzt: mehr Zauberei, mehr Abenteuer und eine noch lebendigere Welt. Doch hinter den Kulissen bahnen sich potenziell tiefgreifende Änderungen an.

