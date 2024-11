Hogwarts Legacy 2: Verknüpfung mit der Harry Potter TV-Serie geplant

Als „Hogwarts Legacy“ auf den Markt kam, waren die Reaktionen überwältigend. Das Spiel katapultierte sich direkt an die Spitze der Verkaufscharts, und Spieler weltweit tauchten begeistert in das virtuelle Hogwarts-Abenteuer ein. Doch wie so oft in der Welt der Games stellt sich die Frage: War der Erfolg des Spiels lediglich ein glücklicher Zufall, oder wird die Harry-Potter-Welt durch Videospiele tatsächlich nachhaltig erweitert? Die Antwort dürfte die Fans heute erfreuen.

Laut David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, geht es um weit mehr als nur ein One-Hit-Wonder. Die Arbeiten an einem Nachfolger – „Hogwarts Legacy 2“ – sind in vollem Gange, und es wird mit einem Knall gerechnet.

Hogwarts Legacy 2 und HBO-Serie gehen Hand in Hand

Warner Bros. scheint es tatsächlich ernst zu meinen, wenn Haddad in einem Interview mit Variety behauptet, dass „Hogwarts Legacy 2“ eine hohe Priorität für das gesamte Unternehmen darstellt. Besonders spannend: Das neue Spiel wird eng mit der kommenden Harry-Potter-Serie von HBO verknüpft sein. Heißt das, dass nun jedes Potter-Produkt in einen Multimedia-Brei verwurstet wird, oder steht tatsächlich eine tiefergehende Verknüpfung bevor, die die Erzählwelt bereichert? Warner Bros. lässt keine Gelegenheit aus, das Franchise aus jeder erdenklichen Richtung zu monetarisieren.

Für Haddad und Warner Bros. ist klar: „Hogwarts Legacy 2“ soll kein bloßer Abklatsch des ersten Teils werden, sondern mit neuen Story-Elementen punkten, die sowohl Serien- als auch Spiel-Fans ansprechen. Doch ob die Spieler bereit sind, sich auf eine erneut kräftig beworbene Fortsetzung einzulassen, bleibt abzuwarten. Nicht immer ist ein solches Tie-In von Erfolg gekrönt.

Wird es der Gaming-Industrie gelingen, die Magie des Potter-Universums am Leben zu erhalten – oder erstickt sie das Ganze unter ihrer eigenen Gewichtung auf Umsatzsteigerungen? Warner Bros. ist offenbar überzeugt, dass sie mit „Hogwarts Legacy 2“ und der Harry Potter-Offensive die richtige Formel gefunden haben. Ob das wirklich so ist? Nun ja, das bleibt ein bisschen wie mit dem Quidditch: am Ende liegt der Erfolg im Auge des Zuschauers.