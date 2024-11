Nintendo Switch 2: Abwärtskompatibilität bestätigt – was bedeutet das für Gamer?

Die Nintendo Switch hat sich seit ihrer Einführung weltweit 146,04 Millionen Mal verkauft – ein riesiger Erfolg, der so langsam am Thron von PlayStation kratzt. Bleibt die Frage, ob die Switch 2 diesen Erfolg noch toppen kann.

Seit Monaten kursieren Gerüchte und Leaks, die genau das behaupten. Doch jetzt ist es offiziell: Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa bestätigte in einer Erklärung auf X , dass der Switch-Nachfolger in der Lage sein wird, auch Spiele der bisherigen Switch abzuspielen. Diese Nachricht dürfte die Herzen vieler Fans höherschlagen lassen, denn Abwärtskompatibilität ermöglicht es ihnen, ihre bisherigen Lieblingstitel auch auf der neuen Hardware zu genießen. Für die treue Fangemeinde der Switch ist das eine große Sache.

Nicht nur in den USA ist heute ein großer Tag, der wieder Hoffnung macht, auch in der Gaming-Welt tut sich etwas, und diesmal geht’s nicht um PlayStation oder Xbox. Nein, Nintendo hat die Community kürzlich mit einer Ankündigung aufhorchen lassen: Die heiß erwartete Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel sein! Damit folgt Nintendo endlich dem Trend, den Microsoft mit der Xbox und Sony mit der PS4 etabliert haben.

