Metro Awakening: Der neue Hoffnungsträger für PlayStation VR2?

Der heiß erwartete VR-Shooter Metro Awakening sorgt derzeit für Aufsehen und scheint die Erwartungen der PS VR2-Fans zu erfüllen. Mit seinem düsteren Setting, beeindruckender Grafik und immersiver Steuerung gilt das Spiel als einer der potenziellen Vorzeigetitel für PlayStation VR2 in diesem Herbst. Doch wie steht es wirklich um das Spiel, und ist der Hype berechtigt? Erste internationale Reviews bieten eine facettenreiche Sicht auf Stärken und Schwächen des Titels.

Metro Awakening Reviews Übersicht

PushSquare zeigt sich begeistert und lobt die Entwickler von Vertigo Games für ihr Gespür, die Metro-Atmosphäre perfekt in die VR-Welt zu übertragen. In ihrem Review schreiben sie: „Es tut uns leid, dass wir jemals daran gezweifelt haben, dass Vertigo ein Metro-VR-Spiel hinbekommen könnte. Die niederländischen Entwickler haben die Essenz dieser Kultserie meisterhaft eingefangen und ihre besten Eigenschaften mit VR-spezifischen Mechaniken verstärkt.“ Die Kombination aus Grafik, Atmosphäre und Steuerung wird als ein immersives Erlebnis beschrieben, das kaum zu übertreffen ist. Zwar kritisieren sie die Story und der fehlende Abwechslungsreichtum in den Settings, doch das Gesamtbild bleibt positiv. Die Wertung? Satte 9 von 10 Punkten.

Auch Atomix kann sich der Begeisterung anschließen und betont die Einzigartigkeit des VR-Erlebnisses. Sie sehen in Metro Awakening ein Must-Play für alle, die ihre verstaubte PlayStation VR2 wieder nutzen wollen. „Wenn Sie eine PlayStation VR2 herumliegen haben, die nur Staub ansetzt, ist es jetzt an der Zeit, sie herauszuholen. Metro Awakening wird Sie daran erinnern, warum es so besonders und anders ist, mit einem dieser Headsets und seinen futuristischen Bedienelementen zu spielen.“ Zwar gehen sie davon aus, dass der Titel allein kein Grund ist, sich die PS VR2 zuzulegen, doch er trage zur noch überschaubaren Bibliothek hochwertiger Spiele bei. Ihre Wertung: 8 von 10 Punkten.

Doch nicht alle sind vollends überzeugt. GamesRadar+ kritisiert das Spiel für mangelnde spielerische Tiefe und eine Story, die ihrer Meinung nach mit zunehmender Spielzeit an Reiz verliert. „Metro Awakening ist manchmal ein gutes VR-Spiel, aber es fühlt sich hin- und hergerissen zwischen seinem angenehmen Kampfsystem und den erzählerischen Ambitionen an.“ Das Team moniert die zunehmende Abhängigkeit von erklärenden Elementen und den fehlenden Abwechslungsreichtum, wodurch das Spiel zwar stark beginnt, jedoch an Wirkung verliert. Die Wertung fällt hier mit 6 von 10 Punkten etwas nüchterner aus.

Trotz gemischter Stimmen scheint Metro Awakening ein ambitionierter Titel zu sein, der das Potenzial von VR neu beleuchtet und die Fangemeinde der Metro-Reihe anspricht. Ab sofort erhältlich dürfte der Shooter insbesondere Hardcore-Fans der Serie ansprechen und bietet VR-Spielern eine immersive Erfahrung – auch wenn der ein oder andere Punkt verbesserungswürdig bleibt. Anbei noch einmal die ersten Gameplay-Minuten aus dem Spiel.