Off The Grid: Neuer US-Präsident Donald Trump als Charakter-Skin verfügbar

Die Idee hinter dem Skin-Pack polarisiert jedoch nicht nur in der Gamer-Community, sondern zieht auch Krypto-Gaming-Kommentatoren wie Stache in ihren Bann. Er bezeichnete das Content-Pack als das „wahnsinnigste“ Extra, das er je gesehen hat.

Beispiele gefällig? Die blau gekleidete Figur – unverkennbar als Harris-Ersatz gedacht – lässt verlautbaren: „Ich war schon immer gegen die Todesstrafe, aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme.“ Ein klarer Hinweis auf Harris‘ frühere, kontrovers diskutierte Haltung zur Todesstrafe. Und dann der Trump-Doppelgänger: „Ich brauche einen neuen rechten Arm … stellen Sie sicher, dass er nicht in China hergestellt ist.“ Subtil? Sicher nicht. Treffend? Auf jeden Fall.

Das „Save Democracy Content Pack“ bietet neue Charakter-Skins, die klar von Donald Trump und Kamala Harris inspiriert sind. Es wird nicht subtil gespielt: Die Skins nutzen Sätze, die an Aussagen und politische Standpunkte der realen Vorbilder erinnern. Ein Gameplay-Trailer zeigt Szenen, in denen man den roten, Trump-ähnlichen Charakter neben der blauen Harris-Figur kämpfen sieht. Die Stimmen und Aussagen der beiden lassen keinen Zweifel daran, wer hier karikiert wird – und sorgen damit für ordentlich Gesprächsstoff.

Donald Trump ist wieder Präsident der USA! Glückwunsch? Wer diesen Triumph feiern möchte, kann das in einem überraschenden Format tun: im neuen Free-to-Play-Shooter „ Off The Grid “ von Gunzilla Games. Ab sofort gibt es ein Skin-Pack, das den politischen Wettkampf zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten direkt ins Spielgeschehen bringt. Ein Marketing-Coup zur richtigen Zeit!

