The Crew Motorfest: Neuer Schauplatz Maui und PS5 Pro Support ab morgen verfügbar

Mit dem Update können die Spieler erstmals die neue Insel Maui bereisen , und das Beste daran: Sie ist komplett kostenlos. Das ist nicht einfach irgendeine neue Karte, sondern ein riesiges Gebiet mit über neun neuen Biomen und sage und schreibe 470 km an Straßen, die sich durch wilde Landschaften, städtische Gebiete und atemberaubende Natur ziehen. Der Clou: Maui ist nahtlos von der bereits bekannten Insel O’ahu aus zugänglich – ohne lästige Ladezeiten. Das bedeutet, man kann nach Belieben zwischen den Inseln hin- und herreisen und so ein dynamisches und abwechslungsreiches Spielgefühl genießen.

