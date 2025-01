Warner Bros. Games verliert einen Titanen: Präsident David Haddad tritt zurück

Die Gaming-Branche, die ständig im Wandel ist, verliert mit Haddad eine prägende Figur. Die nächsten Monate werden zeigen, ob sein Nachfolger in der Lage sein wird, die hohen Erwartungen zu erfüllen und Warner Bros. Games in eine neue Ära zu führen.

Haddad selbst zeigte sich in einer Erklärung stolz auf die erzielten Erfolge: „Es war eine unglaubliche Reise, Teil eines solch talentierten Teams zu sein und an legendären Gaming-Franchises zu arbeiten. Ich freue mich auf das nächste Kapitel meiner Karriere.“

In seiner Amtszeit führte Haddad das Unternehmen durch eine Ära beispielloser Veränderungen: von der Umstellung auf digitale Plattformen über die Etablierung eines erfolgreichen Free-to-Play-Mobilgeschäfts bis hin zur Entwicklung von Spiele-Franchises wie Hogwarts Legacy , Mortal Kombat und Game of Thrones Conquest. Insbesondere Hogwarts Legacy hat die Marke Warner Bros. Games neu definiert, obwohl die Live-Service-Pläne für einen zweiten Teil auf Spielerwiderstand stoßen .

Haddad, der die Transformation von Warner Bros. Games maßgeblich geprägt hat, verabschiedet sich zu einem Zeitpunkt, der strategisch klug gewählt ist. Wie JB Perrette, CEO von Warner Bros. Discovery, betont, wurde Haddads Rückzug so terminiert, dass er keine laufenden Projekte stört: „Unser Veröffentlichungsplan ist aktuell weniger umfangreich, was es uns erlaubt, den Fokus auf die Vorbereitung künftiger Blockbuster zu legen.“

