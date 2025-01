Assassin’s Creed Mirage erhält laut Berichten doch noch einen DLC

Wie üblich sollte man diese Neuigkeiten mit Vorsicht genießen. Ubisoft hat bislang keine Stellung zu den Gerüchten bezogen. Falls sich der Bericht jedoch bewahrheitet, könnten Spieler noch in diesem Jahr in Bagdad neue Abenteuer erleben. Bis dahin bleibt nur Abwarten – oder die Vorfreude auf Assassin’s Creed Shadows.

Dass Ubisoft Assassins Creed Mirage nachträglich mit einem DLC versorgt, mag überraschend sein, aber ein Blick auf die Vergangenheit macht deutlich: Solche späten Inhalte sind nicht unüblich. Beispielsweise erhielt Assassin’s Creed Odyssey erst drei Jahre nach Release ein Crossover-DLC. Die Möglichkeit, Assassin’s Creed Mirage auszubauen, ist also keineswegs abwegig – vor allem mit einem finanziellen Partner wie Savvy im Rücken. Was deren eigentliche Ambitionen im eSports-Bereich damit zu tun haben, ist natürlich eine besonders spannende Frage.

What do you think?