Legacy of Kain 1 & 2 Remastered auf der SDCC gesichtet

Legacy of Kain ist eine düstere Saga voller Vampir-Intrigen und epischer Schlachten, die in einer gotischen Fantasy-Welt spielt, die von Vampiren, Dämonen und anderen übernatürlichen Wesen bewohnt wird. Die Geschichte dreht sich hauptsächlich um Kain, einen mächtigen Vampir, der nach Rache und Macht strebt.

Legacy of Kain: "Soul Reaver I & II Remastered" branding seen at SDCC https://t.co/IjCLDVEEpN pic.twitter.com/WCS94tUl1u

Einen Hinweis auf die Neuauflage auf der San Diego Comic Con (SDCC) gesichtet, wo eine Statue zum Franchise ausgestellt ist, die mit der entsprechenden Bezeichnung versehen wurde. Die Statue an sich soll laut Dark Horse Comics Cice President of Product Development and Sales Randy Lahrman im August auf den Markt kommen, während zu einem späteren Zeitpunkt weitere Infos folgen. Möglicherweise ist die Ankündigung von Legacy of Kain 1 & 2 Remastered auf der GamesCom geplant.

