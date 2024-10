Lies of P: Diese Verbesserungen werden auf PS5 Pro geboten

Der Entwickler von „Lies of P„, Neowiz und Round8, hat spannende Neuigkeiten für die PS5 Pro-Besitzer: Das Spiel wird bald das begehrte Label „PS5 Pro Enhanced“ erhalten. Im Vorfeld dieser Ankündigung hat der Game Director Jiwon Choi von Round8 einige Details geteilt und verraten, wie die Verbesserungen das Spielerlebnis auf der neuen Konsole beeinflussen werden.

Choi betonte gegenüber Eurogamer, dass das Entwicklerteam stetig danach strebt, das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Er bedankte sich auch für die positive Resonanz auf die Optimierungen des Spiels auf allen Plattformen und erklärte, dass die Einführung der PS5 Pro ein weiterer Schritt sei, um die Spieler noch mehr zu begeistern.

Auflösung und Framerate rauf

Eine der größten Neuerungen betrifft die Bildfrequenz. Choi verriet, dass der Qualitätsmodus auf der PS5 Pro eine um mehr als 30 Prozent höhere Bildfrequenz bieten wird, was zu flüssigerem Gameplay führt. Dies ist besonders im Soulslike-Genre entscheidend, wo Präzision und Reaktionsfähigkeit den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können. Ferner wird der Leistungsmodus volle native 4K-Auflösung unterstützen, ohne dabei die Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit des Spiels zu beeinträchtigen.

Choi betonte, dass die flüssige Darstellung und eine konstante Bildrate bei 4K für das optimale Spielerlebnis entscheidend seien. Mit der verbesserten Hardwareleistung der PS5 Pro wird „Lies of P“ diese hohen Standards erfüllen können. Die atmosphärische Welt von „Lies of P“ werde dadurch noch intensiver zum Leben erweckt, was die Spieler vollends in das düstere und fordernde Universum des Spiels eintauchen lässt.

„Lies of P“ dürfte damit zu den PS5 Pro Launch-Games gehören, dessen vollständige Liste bestätiger Spiele hier zusammengefasst wurde. Zudem werden in dem Studio die Pläne für „Lies of P 2“ vorangetrieben.