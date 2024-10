God of War Remake geplatzt? Stattdessen könnte DAS kommen

Seit Monaten wird über ein mögliches Remake oder Remaster der originalen God of War-Spiele spekuliert, das Sony anlässlich des 20. Jubiläums der Serie planen soll. Die Gerüchteküche brodelt indes weiter, und mit ihr auch die Zweifel an einem tatsächlichen Remake. Stattdessen rückt eine andere Möglichkeit zunehmend in den Fokus: die Integration der klassischen God of War-Spiele in den PlayStation Plus Premium-Service.

Eine interessante neue Entdeckung deutet darauf hin, dass die God of War-Spiele aus der griechischen Ära möglicherweise nicht in Form eines Remakes, sondern als emulierte Versionen ihren Weg in den Klassikerkatalog finden könnten. Derzeit können ältere Teile der epischen Reihe nur via Cloud-Streaming im Abonnementdienst gespielt werden, was bei vielen Fans nicht gut ankommt. Mit dem bevorstehenden 20. Jubiläum der Franchise könnte Sony jedoch planen, diese Klassiker nativ für moderne Konsolen zugänglich zu machen.

God of War: Hinweise auf PlayStation Plus-Release

Auslöser der Spekulationen ist ein Bild von Kratos aus den griechischen God of War-Titeln, das kürzlich im Bereich der PS2-Klassiker auf PS Plus Premium aufgetaucht (via Reddit) ist, obwohl diese Spiele derzeit nicht im Katalog verfügbar sind. Dies könnte darauf hindeuten, dass Sony daran arbeitet, die Klassiker rechtzeitig zum Jubiläum im Jahr 2025 nativ zu integrieren – dann jedoch mit einer deutlich geringeren Erwartungshaltung daran.

God of War bald als native Version bei PlayStation Plus?

Sony verfolgt in letzter Zeit nämlich eine klare Strategie, um PS2-Spiele auf PS4 und PS5 zu bringen. Besonders seit der Einführung des neuen PS2-Emulators bei PS Plus Premium Anfang des Jahres zeigt sich ein verstärktes Engagement in diesem Bereich. Es scheint also nicht unwahrscheinlich, dass Sony auch die God of War-Spiele aus der griechischen Ära vom Cloud-Streaming befreien und nativ auf moderner Hardware spielbar machen könnte. Für Fans der Serie wäre dies zumindest eine echte Option, um die Titel neu zu erleben.

Sollten die klassischen God of War-Spiele tatsächlich bei PS Plus Premium landen, könnten die Spieler zudem auf Funktionen wie Trophäen, Zurückspulen, Speicherstände, Videofilter und verbessertes Rendering hoffen, ähnlich wie es bei anderen PS2-Titeln der Fall war. Einzig God of War Ascension dürfte weiterhin problematisch bleiben, da es ausschließlich für die PS3 erschien und die PS5 bislang keine native Emulation der PS3 unterstützt. Hier wäre Cloud-Streaming wohl auch in Zukunft die einzige Option.