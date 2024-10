Vendetta Forever: PS VR2-Titel setzt vollständig auf immersive Features

Am 24. Oktober ist es soweit: „Vendetta Forever“ von Meatspace Interactive erscheint auf PS VR2 und verspricht eine rasante Mischung aus Puzzle und Shooter. Dieses Spiel, das eine Hommage an klassische Actionfilme darstellt, bietet eine pulsierende synthetische Klangkulisse und steckt voller innovativer Features, die Fans von dynamischen VR-Erlebnissen begeistern werden.

Vorab gewährt der Entwickler einen exklusiven Blick auf einige der neuen PS VR2-Gameplay-Elemente, die den Spieler noch tiefer in die actiongeladene Welt von „Vendetta Forever“ eintauchen lassen.

Der Lo-Kill-Motion-Mechanismus: Eine neue Dimension der Bewegung

„Shoot to kill. Kill to move.“ – Das ist das Motto des neuen Lo-Kill-Motion-Mechanismus, der es Spielern ermöglicht, sich auf spektakuläre Weise durch die labyrinthartigen Arenen von „Vendetta Forever“ zu bewegen. Mit jedem besiegten Feind katapultieren sie sich akrobatisch durch die Luft, übernehmt dessen Waffe und setzt den Kampf nahtlos fort. Dieser Spielablauf verspricht eine endlose Abfolge von explosiven Szenen, in denen die Spieler von präzisen Scharfschützengewehren bis hin zu improvisierten Waffen wie einem einfachen Bleistift alles einsetzen können. Die Vielfalt der Waffen sorgt dafür, dass sie stets eine abgefahrene Ausrüstung zur Hand haben.

Dank der PS VR2-Hardware bietet „Vendetta Forever“ eine immersive Spielerfahrung, die laut Meatspace Interactive ihresgleichen sucht. Der DualSense-Controller mit adaptiven Triggern lässt einen die Unterschiede zwischen den verschiedensten Waffen spüren – von leichten, schallgedämpften Pistolen bis hin zu mächtigen Raketenwerfern. Die Haptik des Controllers und das Feedback des Headsets verstärken das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein: So lassen sich Explosionen, feindliche Angriffe und hautnahe Gefechte am eigenen Leib fühlen. PS VR2-Spieler dürfen sich zudem auf visuelle Highlights freuen: Das Spiel wird auf dem TV in 4K gespiegelt, während sie in der VR-Umgebung von Echtzeit-Schatten und ausgeklügelter Beleuchtung profitieren.

Zander Dejah: Der kreative Kopf hinter dem Spiel

„Vendetta Forever“ ist das Herzensprojekt von Zander Dejah, dem Gründer von Meatspace Interactive. Nach seiner Arbeit an Titeln wie „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ und „Vader Immortal: A Star Wars VR Series“ hat er sich voll und ganz dem Ziel verschrieben, ein Shooter-Erlebnis zu schaffen, das sich auf das Wesentliche konzentriert: pure Action. „Von Anfang an war das Ziel, Szenen zu kreieren, in denen der Spieler die volle Kontrolle hat“, so Zander. „Es geht darum, das Gefühl zu vermitteln, in seinem eigenen Actionfilm die Hauptrolle zu spielen.“

„Vendetta Forever“ erscheint am kommenden Donnerstag. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten zusätzlich einen exklusiven 10 %-Rabatt auf die Vorbestellung.