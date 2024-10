Alan Wake 2: Anniversary-Update richtet sich vor allem an PS5-Spieler

Bereits vergangene Woche hat Remedy angekündigt, dass am morgigen Dienstag ein Anniversary-Update für Alan Wake 2 erscheint, welches heute im Detail vorgestellt wurde. Die Entwicklung des Spiels wurde in den letzten Monaten unermüdlich vorangetrieben, mit einem besonderen Fokus auf die beiden aufregenden Erweiterungen Night Springs und The Lake House.

Parallel dazu wurde wertvolles Feedback der Community gesammelt, um das Spiel kontinuierlich zu verbessern und an die Wünsche der Spieler anzupassen. All diese Bemühungen münden nun in einem umfassenden Anniversary-Update, das pünktlich zum Jahrestag des Spiels veröffentlicht wird. Dieses Update bringt zahlreiche bedeutende Verbesserungen mit sich, vor allem in den Bereichen Lebensqualität und Barrierefreiheit. Besonders erfreulich ist dabei, dass das Update kostenlos für alle Spieler verfügbar sein wird. Viele der neuen Funktionen wurden von der Community lange gefordert und nun endlich umgesetzt.

PS5-Erfahrung wird durch exklusive Features noch immersiver

Für PlayStation-Spieler gibt es ein besonderes Highlight: Mit dem Anniversary-Update wird der DualSense-Controller in Alan Wake 2 optimiert. Spieler können damit die Gyro-Steuerung nutzen, um das Zielen noch präziser zu gestalten. Bewegungssteuerungen lassen sich dauzu ein- und ausschalten, die Empfindlichkeit kann individuell angepasst und sogar die Richtungen für Nick-, Gier- und Rollbewegungen können invertiert werden.

Auch das haptische Feedback des DualSense-Controllers wurde weiter verbessert. Jetzt reagieren nicht nur Waffen, sondern auch Heil- und Wurfgegenstände auf den Controller und sorgen so für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Ein häufig geäußerter Wunsch der Spieler war etwa die Möglichkeit, nicht nur die Y-Achse (vertikal), sondern auch die X-Achse (horizontal) bei der Steuerung mit Maus und Controller umzukehren. Was für einige Spieler lediglich eine kleine Präferenz ist, stellt für andere eine essenzielle Anpassung der Steuerung dar, die das Spielgefühl deutlich verbessert.

Abgerundet wird das Update durch das neue Gameplay-Assist-Menü, das den Spielern erlaubt, das Spiel an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Von der automatischen Beendigung von Quick-Time-Events (QTE) bis hin zu Unverwundbarkeitsmodi gibt es zahlreiche Optionen, um das Spiel für alle Spieler noch zugänglicher zu gestalten, darunter:

Schnelle Drehung

QTE automatisch abschließen

Tastentippen bis Einzeltippen

Waffenladen mit Tippen

Gegenstände mit Tippen heilen

Lichtschieber mit Tippen

Unverwundbarkeit des Spielers

Unsterblichkeit des Spielers

Kill mit einem Schuss

Unendlich Munition

Unendlich Taschenlampenbatterien

Das Update erscheint am morgigen Dienstag zusammen mit der neuen Erweiterung The Lake House.