Alan Wake 2: Anniversary Update bringt DualSense-Upgrades, Outfits und Assist-Mode

In der kommenden Woche dürfen sich die Fans von „Alan Wake 2“ auf zwei aufregende Neuigkeiten freuen: Die mit Spannung erwartete Erweiterung „The Lake House“ wird veröffentlicht, und gleichzeitig gibt Remedy ein Anniversary-Update bekannt, das einige interessante Neuerungen bietet. Dieses Update wird nicht nur den ersten Geburtstag von „Alan Wake 2“ feiern, sondern auch den Spielern die Möglichkeit geben, das Spiel auf eine entspannendere Art und Weise zu genießen.

Alan Wake 2 Assist-Mode für zugänglichere Erfahrung

Game Director Kyle Rowley teilte auf X mit, dass das Highlight des kostenlosen Updates ein neuer Assist-Modus sein wird. Dieser Modus richtet sich insbesondere an Spieler, die die Herausforderungen des Spiels in einer weniger anspruchsvollen Form erleben möchten. Im Assist-Modus profitieren die Spieler von unendlicher Munition und unendlichen Taschenlampenbatterien. Zusätzlich werden sie unverwundbar sein, und alle Gegner können mit einem einzigen Schuss besiegt werden. Dies ermöglicht eine stressfreie Erkundung der düsteren Welt von „Alan Wake 2“ und gibt den Spielern die Freiheit, sich auf die Geschichte und die Atmosphäre zu konzentrieren.

Doch das Update bringt noch mehr. Es wird auch Verbesserungen für die DualSense-spezifischen Funktionen auf der PlayStation 5 geben, insbesondere in Bezug auf haptisches Feedback, adaptive Trigger und Gyro-Unterstützung. Diese technischen Updates versprechen, das Spielerlebnis weiter zu intensivieren und eine noch immersivere Atmosphäre zu schaffen. Ferner dürfen sich die Besitzer der Deluxe Edition auf ein exklusives Classic Wake-Outfit freuen, das auf dem ursprünglichen Alan Wake basiert – ein nettes Extra, das die Nostalgie bei langjährigen Fans des Franchise weckt.

Das bietet Lake House

Parallel zu diesem Update wird die Erweiterung „The Lake House“ veröffentlicht. Laut Remedy handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Einrichtung, die vom Federal Bureau of Control am Ufer des berüchtigten Cauldron Lake errichtet wurde. Diese Einrichtung hatte zum Ziel, geheime Forschungen durchzuführen – bis ein verhängnisvolles Ereignis alles veränderte. Spieler werden in die tiefen, verworrenen Korridore des Lake House eintauchen und dabei auf bizarre und unheimliche Phänomene stoßen, die an die düstere Atmosphäre des pazifischen Nordwestens erinnern.

In „The Lake House“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des Agenten Estevez und müssen dunkle Geheimnisse lüften, während sie den Schrecken entkommen, die sich in den Schatten verbergen. Das DLC verspricht ein packendes Erlebnis voller Spannung und Horror – perfekt für Fans des Genres.

„Alan Wake 2: The Lake House“ und das Anniversary-Update werden ab dem 22. OKtober erhältlich sein. Gleichzeitig erscheint die physische Deluxe Edition.