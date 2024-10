Marvel’s Wolverine steht möglicherweise kurz vor der Premiere

Marvel’s Wolverine wird von den erfahrenen Entwicklern Brian Horton und Cameron Christian geleitet, die zuvor erfolgreich an Marvel’s Spider-Man: Miles Morales mitgewirkt haben. Auch die Autoren sind bestens bekannt in der Branche: Mary Kenney, die zusammen mit Ben Arfmann an Miles Morales gearbeitet hat, wird das Drehbuch mit Walt Williams und Nick Folkman, den kreativen Köpfen hinter Marvel’s Spider-Man 2, gestalten. Hier ließ man bereits durchblicken , dass die Story deutlich düsterer wird.

Nach dem gigantischen Datenleck bei Insomniac Games im vergangenen Jahr, das das Studio sicherlich ein wenig zurückgeworfen hat, steht das nächste Projekt Marvel’s Wolverine möglicherweise kurz vor seiner Premiere. Die Gaming-Community ist jedenfalls gespannt, was die Entwickler aus dem Insomniac-Team für die berühmte Figur aus dem Marvel-Universum in petto haben.

