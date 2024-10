Killzone: „Wir sind fertig damit“, sagt Guerilla Games

Neben LEGO Horizon Adventures arbeitet Guerilla Games derzeit an einem dritten Teil der Horizon-Hauptreihe sowie an einem Multiplayer-Ableger, der im gleichen Universum angesiedelt sein soll.

Obwohl diese Entscheidung nicht völlig überraschend ist, fragen sich viele PlayStation-Fans dennoch, warum Sony eine einst so erfolgreiche Marke wie Killzone aufgibt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Exklusivdeal mit Call of Duty ausgelaufen ist, bleibt eine starke Shooter-Marke im Portfolio von Sony weiterhin eine Lücke.

Darüber sprach Guerilla Games in einem Interview mit der The Washington Post , bei dem es ursprünglich um das kommende Spiel LEGO Horizon Adventures ging. Die Frage nach einem neuen Killzone-Ableger ließ sich trotzdem nicht vermeiden. Die Entwickler machten erneut deutlich, dass Horizon das Franchise ist, das derzeit besser zu den Werten des Studios passt. In dem Interview erklärte Roy Postma, der seit dem Jahr 2000 als Art Director bei Guerilla tätig ist: „Wir haben mit Killzone als Team abgeschlossen. Als Studio mussten wir uns neu ausrichten, und diese Entscheidung war bewusst das Gegenteil von Killzone.“

